الإطاحة بـ 8 تجار مخدرات واثار في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت تشكيلات بإسناد الاجهزة والوكالات الإستخبارية، من القاء القبض على 8 متهمين، بينهم متاجر بالقطع الاثرية ضبط بحوزته (٢٦ قطعة اثرية)".وتابع، ان "العملية أطاحت أيضا، بعصابة لترويج وتعاطي المواد المخدرة مكونة من ثلاثة اشخاص، والاستيلاء على عدد من الاسلحة والاعتدة اير المرخصة".وأضاف، انه " تم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".