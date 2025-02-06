بعد النجف.. محافظة جديدة تطبق قانون العفو العام في كافة المحاكم

واظهرت وثيقة، لتوجيه رئيس استئناف القادسية حسين الحربي: انه "بناء على ما جاء بمقررات جلسة مجلس الأعلى (الرابعة) حضورياً والكترونياً المنعقدة بتاريخ ۲۰۲٥/٢/٥ ، تقرر المضي بتنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱٦ وفقاً لنصوصه والتعليمات الخاصة به".وكان مجلس الأعلى قد أكد في بيان يوم امس ان "الامر الولائي غير ملزم" ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها "الأوامر الولائية".فيما ردت الاتحادية العليا على بيان مجلس الأعلى بان قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة.وقررت جنايات النجف في وقت سابق من اليوم، إطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.