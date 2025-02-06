قتلها وسرق مجوهراتها وأحرقها.. قصة نور الدليمي والشاب السوري في أربيل (فيديو)

وفقًا للتقارير الأولية، فإن الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، والتي كانت تعيش في العاصمة بغداد، تعرضت للقتل بطريقة وحشية باستخدام "كابل".وبحسب المتحدث باسم شرطة أربيل، كارزان صالح، فنا "المتهم دخل في شجار مع بسبب المال في أحد فنادق أربيل، ونتيجة الشجار، أقدم المتهم على خنقها بسلك كهربائي في الفندق، ثم سرق مالها ومصوغاتها الذهبية".وأضاف كارزان صالح: "بعد قتلها، قام المتهم بنقل جثتها إلى مكان ناءٍ، وابتاع البنزين في الطريق، ثم أحرق الجثة في منطقة تابعة لناحية بحركة".وأوضح أن "بعد مرور ساعتين على الحادث، تمكنا من إلقاء القبض على المتهم، الذي أقر بجريمته، وفتحنا ملف تحقيق، وأحيل إلى المختصة لمحاكمته بموجب المادة 406 من قانون العقوبات"، بحسب موقع "رووداو".