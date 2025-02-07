الإطاحة بـ7 مطلوبين في بغداد بتهم الإرهاب والمخدرات والآثار

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن التابعة تمكنت عبر معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة من الإطاحة بـسبعة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب وتجارتي الآثار والمواد المخدرة في مناطقة متفرقة من العاصمة".وتابع، أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (١/٤ إرهاب، ٢٨ مخدرات)، حيث تم المتهمين أصوليا إلى الجهات المختصة".