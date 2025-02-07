ضبط اسلحة واعتدة واعتقال 45 متاجراً بها في بغداد والمحافظات

وقال ميري في بيان ورد لـ نيوز، ان "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة والتحقيقات الإتحادية بوزارة الداخلية تمكنت وخلال شهر كانون الثاني للعام الجاري من القاء القبض على 45 متاجر بالأسلحة،.واشار الى انه "تم ضبط 33 قطعة سلاح خفيفة و16 قطعة متوسطة وكميات من الاعتدة المختلفة ورمانات يدوية خلال حملاتها المكثفة في والمحافظات".