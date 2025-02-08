مخاوف متصاعدة في البصرة من انتشار المخدرات‎ (فيديو)

خطر انتشار المواد المخدرة في والاتجار فيها ربما يفوق خطر الإرهاب اضعافا ففي مدينة تتصاعد المخاوف من انتقال إلى الساحة البصرية بعد انهيار النظام السوري وسيطرة الجماعات المسلحة على المصانع الرئيسية لانتاج هذه المادة المخدرة في المنطقة.وفي اطار الجهود الحكومية لمكافحة نفذت اللجنة العليا وباشراف مجلس الاعلى في اتلاف نحو ربع مليون كيلو من الحشيشة والكريستال وبقية المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال سبعة ايام.