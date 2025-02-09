وقالت القيادة في بيان، "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع في مطاردة ما تبقى من عناصر عصابات المنهزمة، ووفقا لمعلومات دقيقة وجهد نوعي من الأبطال في مديرية العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تم استهداف مضافة للإرهابيين بداخلها عدد من مجرمي عصابات الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك".وأضاف البيان أن الاستهداف تم "بواسطة صقور الجو الشجعان بطائرات F_16"، مشيرا الى أن "الانتصارات والعمليات النوعية تتوالى من قبل قواتنا الأمنية البطلة وسنواصل العمل الأمني المكثف للخلاص من الإرهاب الداعشي أينما يكون".