القبض على الداعشي أبو ذو الفقار يبيع الكحول

نيوز – امني

اعلن جهاز الوطني، اليوم الاثنين، عن القبض على الداعشي "ابو ذو الفقار" متخف ببيع الكحول.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم المكنى (أبو ذو الفقار) والمطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تم رصده بعد محاولته التخفي عبر العمل في بيع المشروبات الكحولية".

وأضاف ان "التحقيقات كشفت أن المتهم المذكور شارك في عمليات ضد القوات الأمنية في ما كان يسمى بـ (ولاية نينوى) وينحدر من عائلة تعتنق الفكر التكفيري حيث قُتل إخوته المنتمون أيضاً للتنظيم خلال عمليات التحرير"، مشيرا الى انه "اعترف صراحةً بتكليفه بالعمل ضمن ما يسمى بـ (صنف الدفاع الجوي) التابع لداعش المسؤول عن محاولات التصدي لطائرات القوات الأمنية".

وتابع انه "تمت إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون".