نيوز – امني

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الضربة الجوية في بلكانة بصلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه " الحاقاً ببياننا ليوم امس الاثنين 10 شباط الجاري بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ F_16 العراقية في قاطع "بلكانه" شرقي بناءً على معلومات مديرية العسكرية وباشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف ان "قوة من ابطال القوات الخاصة والشجعان في قيادة عمليات شرق خرجت بالإشتراك مع قوة من موارد استطلاع مديرية العسكرية لتفتيش موقع الضربة وعثرت على جثتين اثنتين للإرهابيين واسلحة مختلفة ومواد لوجستية واجهزة موبايل ومبرزات جرمية ومواد أخرى ".

وتابعت انه "يوما بعد آخر يؤكد ابطال قواتنا الأمنية البطلة انهم اصحاب المبادرة في القصاص العادل من الزمر الإرهابية المنهزمة، حيث تتوالى الانتصارات على الإرهاب وقيادته على يد الغيارى في قواتنا الأمنية".