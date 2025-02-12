إغلاق قاعة للقمار في البتاويين واعتقال 9 داخلها

البتاويين، وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي تواصل قطعاتنا الأمنية بالاشتراك مع مفارز (مديرية الأمن السياحي) واجبات التدقيق والمتابعة للقاعات والمطاعم والكوفيات، حيث تم غلق تمارس فيها لعبة (القمار غير المشروعة)".وأضافت القيادة، أن "قواتنا اعتقلت تسعة مخالفين بداخلها، وذلك ضمن منطقة البتاويين وسط العاصمة بغداد".