وفاة هندي داخل فندق وسط بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بان هنديا توفي اليوم داخل احد الفنادق وسط .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "شخصا من الجنسية توفي اليوم داخل احد الفنادق في منطقة البتاوي وسط بغداد"، مبينا ان "الهندي كان مصابا بالرأس".

وأضاف ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث، وباشرت بمتابعة المراقبة للتحقيق بالحادثة اذا كانت مفتعلة او حادث سقوط على الرأس".