افة المخدرات تتسلل إلى الشباب... فهل ينجح العراق في كبحها؟

تحاولُ جهاتٌ دوليةٌ عدةْ بالتعاونِ مع العراقِ َعلى انتشارِ المخدراتِ خاصةً لدى فئةِ الشباب، من خلالِ تجفيفِ منابعِها بتحركاتٍ امنيةٍ واخرى توعوية.مواطنون يتحدثون إلى في هذا الشأن! تابعوا هذا التقرير!