البصرة.. مصرع 3 اطفال اثر انفجار لغم أرضي

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه " 3 أطفال لقوا مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي أثناء لعبهم كرة القدم قرب مرقد زيد بن صوحان في .وأضاف ان "هذه تقع على ضفاف شط العرب".