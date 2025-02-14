متوفية منذ 4 أيام.. العثور على جثة شابة غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "لوجود شكوك خبير الادلة الجنائية يحقق بحادثة العثور على جثة شابة يبلغ عمرها ١٨- ٢٥ سنة تقريباً متوفية داخل منذ ٤ ايام ضمن منطقة شهداء ".وأضاف: "رفعت الجثة وترك الامر للتشريح لمعرفة ملابسات الحادثة".