يوهم الناس بانه كبير بالسن ومريض.. القبض على متسول في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، "تم القاء القبض على متسول يوهم المواطنين بأنه كبير بالسن ومريض مدعياً بوجود كسر في ساقه لكسب تعاطفهم".وأضافت: "حيث لاذ بالفرار إثناء لدورية النجدة ليتم مطاردته داخل الأزقة والقبض عليه وتسليمه إلى أصوليا".