اعتقال عربي الجنسية قتل شخصين في كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، عن اعتقال متهم الجنسية قتل شخصين في .

وقالت الشرطة في بيان، "بعد ان استخبرت مفارز قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة عن جريمة قتل بحق شخصين في قضاء من قبل شخص الجنسية وقيامه بالفرار تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة اللواء أحمد علي زويني ونائب القائد ومدير قسم مكافحة الإجرام ومدير قسم شرطة الأقضية ومدير قسم مدينة الإمام الحسين (ع) وثلة من الضباط والمنتسبين الاكفاء وبطريقة احترافيه تم القاء القبض عليه".

وأضاف البيان "تم القبض على هذا المجرم، وتبين أنه نفذ جريمتي القتل بطريقة وحشية وتم إحالته إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون".