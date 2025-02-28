احباط تهريب 22.5 كغم من الحبوب المخدرة في السليمانية

نيوز – امني

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، عن احباط تهريب 22.5 كغم من الحبوب المخدرة في .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استمرارًا للانجازات الامنية لقوات الحدود في منع ادخال المواد المخدرة، تمكنت مفارز الفوج الاول لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من ضبط 22.5 كغم (اثنان وعشرون ونصف كغم) من الحبوب المخدرة نوع كبتاغون موضوعة داخل اكياس عدد (90) كيس داخل عجلة".

وأضاف "تم احالة المواد المضبوطة الى مديرية اسايش قسم المخدرات".