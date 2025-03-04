النزاهة تصدر 32 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار

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أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، نشاطاتها لشهر كانون الثاني 2025، فيما اشارت إلى صدور 32 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في الشهر ذاته.





واظهر جدول صادر عن هيئة الاتحادية: يبين "اصدار 32 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا، فضلا عن باقي النشاطات الاخرى التي تمت خلال شهر كانون الثاني .