اعتقال صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه"بعمل استخباري نوعي، تمكنت مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة من القاء القبض على متهم صاحب صرافة وهمي يقوم بتهريب عن طريق الحوالات".وأضافت المديرية، أن "عملية القاء القبض على هذا المتهم جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له، وقد ضبط بحوزته مبلغ مقداره 235470 دولار أمريكي و 112 مليون دينار وهاتفين نقالين تحتويان حوالات".