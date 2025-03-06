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اعتقال صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار في البصرة

أمن

2025-03-06 | 06:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اعتقال صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار في البصرة
314 شوهد

السومرية نيوز – أمن

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة، اليوم الخميس، اعتقال متهم صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار الى الخارج.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه"بعمل استخباري نوعي، تمكنت مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة من القاء القبض على متهم صاحب مكتب صرافة وهمي يقوم بتهريب الدولار عن طريق الحوالات".

وأضافت المديرية، أن "عملية القاء القبض على هذا المتهم جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له، وقد ضبط بحوزته مبلغ مالي مقداره 235470 دولار أمريكي و 112 مليون دينار عراقي وهاتفين نقالين تحتويان حوالات".
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