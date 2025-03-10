النزاهة تعيد 20 مليار دينار لشركة الخطوط الجوية العراقية

وذكرت الهيئة في ورد للسومرية نيوز، أنَّ "جهود الفريق المُؤلَّف لمُتابعة ملفَّات وديون الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة أسفرت عن إعادة مبلغ ماليٍّ قدرُهُ (١٩,١٥٣,٣٤٧,٥٢٠) تسعة عشر مليار دينارٍ من إحدى الشركات الأهليَّـة إلى الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة.وتابعت أنَّ "الشركة خاطبت الهيئة بكتابٍ رسميٍّ لتسديد المبلغ الذي بذمَّتها لمصلحة الخطوط الجويَّة العراقيَّة، مُؤكّدةً تسديدها المبلغ على دفعتين، بلغت الأولى (١٦,٠٧٧,٣٢٠,٠٠٠) ستة عشر مليار دينار، أمَّا الدفعة الثانية التي قامت الشركة بتسديدها فقد بلغت (٣,٠٧٦,٠٢٧,٥٢٠) ثلاث مليارات دينارٍ".يُشارُ إلى أنَّ "هيئة الاتحاديَّة كانت قد أفصحت في الثامن عشر من الشهر الجاري عن المبالغ التي كشفت عنها ومنعت هدرها والتي أعادتها فعلاً إلى خزينة الدولة في العام الماضي، مُؤكّدةً أنها بلغت قرابة (٩٥٠) مليار دينارٍ عراقيٍّ، و(٩) مليارات دولارٍ أمريكيٍّ خلال العام ٢٠٢٤".