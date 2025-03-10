دعوة للمتقدمين في الدورة التأهيلية 89 في الأكاديمية العسكرية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، ان "وزارة الدفاع -الأكاديمية العسكرية دعت المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (89) للوجبات(الثانية- الثالثة- الرابعة-الخامسة) والمبينة أرقام استماراتهم وتواريخ مراجعة كل منهم في القوائم المرفقة أدناه".ودعا البيان، إلى "مراجعة قيادة الكائن على طريق مطار الدولي قرب ساحة عباس بن فرناس مستصحبين معهم كافة المستمسكات المطلوبة التي تم ذكرها مسبقاً في إعلان الدورة وسيتم نشر بقية القوائم تباعاً".الوجبة الثالثة يوم الأربعاء 12 آذار 2025https://storage.mod.mil.iq/2025/03/10/2025_03_10_12191299792_2860821260225861.xlsxالوجبة الرابعة يوم الخميس 13 آذار 2025https://storage.mod.mil.iq/2025/03/10/2025_03_10_12191299862_8760027734012313.xlsxالوجبة الخامسة يوم السبت 15 آذار 2025https://storage.mod.mil.iq/2025/03/10/2025_03_10_12191299946_9418020814239152.xlsxالوجبة السادسة يوم الإثنين 17 آذار 2025https://storage.mod.mil.iq/2025/03/10/2025_03_10_12191300002_8356142330968354.xlsx