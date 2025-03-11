في بغداد.. القبض على شخص هدد موظفة بنشر صورها على التواصل الاجتماعي

نيوز - امني

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية القت القبض على شخص في ببغداد، بعدما هدد موظفة بنشر صورها على التواصل الاجتماعي.



وقال المصدر لـ نيوز، ان "قوة امنية وخلال نصب كمين محكم تمكنت من اعتقال شاب تولد 1997 حاول ابتزاز موظفة في مدينة الطب بعد تهديده لها ينشر صورها التواصل الاجتماعي ". وأضاف ان "عملية القبض تمت في مدينة الكاظمية"، مشيرا الى انه "تم إيداع المبتز التوقيف".

