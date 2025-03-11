القبض على سوري يروج للتنظيمات الإرهابية في بغداد



وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن " القوات الأمنية القت القبض على شخص سوري الجنسية بعد قيامه بنشر منشورات داعمة للتنظيمات الارهابية في سوريا".



وتابع، انه "تم القبض على الشخص المدعو ( ف، ع) بعد معلومات استخباراتية في شرق بغداد".