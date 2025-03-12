وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفق الخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان واستكمالاً للممارسات والواجبات التي تجريها قطعاتنا لملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات (الفرقة الثانية شرطة اتحادية، قيادة شرطة الكرخ) ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".وبينت ان "من بينهم ثلاثة يمارسون "لعب القمار" وبالجرم المشهود، ومتهم اخر بجرائم "التزوير" ومخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية في جانب الكرخ"، مشيرة الى "تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".