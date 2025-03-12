منتسب أمني يطعن زوجته وأختها جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شخصا يعمل منتسبا في إحدى التشكيلات الأمنية قام بالاعتداء على زوجته واختها مستخدما السلاح الابيض (سكين) بسبب خلافات عائلية فيما بينهم داخل شقتهم ضمن قضاء جنوبي بغداد".وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن إصابة الزوجة واختها بجروح خطيرة، فيما لاذ الزوج بالفرار الى جهة مجهولة".