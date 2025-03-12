بغداد.. اعتقال متهم بالإرهاب وآخر بالتحريض على أحداث العنف في سوريا

وذكر بيان للمديرية، انه "بتوجيه وإشراف معالي وزير الدفاع، ثابت العباسي، ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، القت مفارز مديرية استخبارات وأمن التابعة إلى المديرية ذاتها، القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب، جاء ذلك من خلال نصب كمين محكم جنوبي العاصمة".واضاف البيان، انه "من جهة أخرى استطاعت مفارز المديرية الميدانية من القبض على أحد المتهمين في لقيامه بالتحريض والترويج لأحداث العنف والقتل الأخيرة في عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقه وأُحيل إلى الجهات المختصة".