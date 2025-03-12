مصرع فتى بعد العبث بسلاح والده شرقي بغداد

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمصرع فتى بعد العبث بسلاح والده شرقي .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "فتى تولد 2013 لقي مصرعه نتيجة عبثه بسلاح والده بعد اطلق النار على نفسه مباشرة في الرأس ضمن منطقة شرق بغداد".

واضاف انه "تم نقل الطفل الى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيقا بالحادث".