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بسبب سعر الامبير.. حملة اعتقالات شرق القناة ببغداد
أمن
2025-03-13 | 03:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 شوهد
السومرية
نيوز-امن
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال عدد من المتهمين المخالفين للتسعيرة الرسمية للامبير من أصحاب المولدات، شرق العاصمة
بغداد
.
وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات
بغداد
نفذت عددا من الممارسات وواجبات التدقيق لمالكي المولدات والمتلاعبين "بسعر الامبير" المقرر من الجهات المختصة بالاشتراك مع لجان متابعة العمل بالتسعيرة الرسمية للمولدات الاهلية وبإسناد القطعات الماسكة في (الفرقة الاولى شرطة اتحادية) والاجهزة الامنية الملحقة بها".
وأكدت ان "العمليات نتج عنها القاء القبض على عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية وذلك ضمن مناطق شرق القناة"، داعية "أصحاب المولدات الأهلية الإلتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة من الجهات ذات الاختصاص لتجنبهم المساءلة القانونية".
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