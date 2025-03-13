بسبب سعر الامبير.. حملة اعتقالات شرق القناة ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة عمليات نفذت عددا من الممارسات وواجبات التدقيق لمالكي المولدات والمتلاعبين "بسعر الامبير" المقرر من الجهات المختصة بالاشتراك مع لجان متابعة العمل بالتسعيرة الرسمية للمولدات الاهلية وبإسناد القطعات الماسكة في (الفرقة الاولى شرطة اتحادية) والاجهزة الامنية الملحقة بها".وأكدت ان "العمليات نتج عنها القاء القبض على عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية وذلك ضمن مناطق شرق القناة"، داعية "أصحاب المولدات الأهلية الإلتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة من الجهات ذات الاختصاص لتجنبهم المساءلة القانونية".