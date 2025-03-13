اجتماع حكومي يناقش الاستعدادات للقمة العربية في بغداد

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ نيوز، أن "الاجتماع شهد استعراض التقارير الأمنية والإعلامية المتعلقة بالتحضيرات للقمة، إلى جانب مناقشة الجوانب الإدارية والمراسم الخاصة بالحدث. كما جرت مناقشات حول المحاور التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي ستشكل ركائز أساسية لأجندة المقبلة".وأضاف البيان، انه "يهدف الاجتماع إلى ضمان نجاح في وتعزيز التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث المهم".