الأمم المتحدة تصدر تعليقاً حول "الاعتداءات" على عمال سوريين في العراق

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"يويفا" يحسم جدل إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الأمم المتحدة تصدر تعليقاً حول "الاعتداءات" على عمال سوريين في العراق

أمن

2025-03-13 | 10:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأمم المتحدة تصدر تعليقاً حول &quot;الاعتداءات&quot; على عمال سوريين في العراق
1,313 شوهد

رحبت ‏بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الخميس، بالإجراءات الفورية والعاجلة التي اتخذتها الحكومة العراقية تجاه الاعتداءات على عمال سوريين في العراق.

وذكر بيان للبعثة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "التقارير المتداولةُ حول وقوع هجماتٍ ضدّ عمّالٍ سوريين في العراق، تشكل مثارَ قلقٍ بالغ لدى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

وأضاف، "إذ ترحب بالإدانةِ الصريحة الصادرةِ عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لهكذا اعتداءات، تُشيد بقرار الحكومة العراقية تشكيل فريق أمني متخصّصٍ لملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات التي تمس كرامة الإنسان وتنتهك حقوقه، وما يمثله ذلك من مخالفة للقوانين العراقية النافذة".

ودعت الجميع، إلى "الالتزام بالقانون، والتحلي بالحكمة، والابتعاد عن خطاب الكراهية، والمحافظة على الاستقرار ضمن عراق آمن متصالح مع ذاته ومحيطه".
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

سياسة

أمن

العراق

الامم المتحدة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-13
Play
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-13
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة 13 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-13
Play
الحلقة 13 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-13
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
Play
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
من الأخير
Play
من الأخير
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
Play
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
Play
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
Play
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
بال 90
Play
بال 90
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
Play
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
Play
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
Play
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
Play
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
الأكثر مشاهدة
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-13
Play
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-13
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة 13 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-13
Play
الحلقة 13 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-13
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
Play
منطقة الصالحية - الحلقة ١٢ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-12
من الأخير
Play
من الأخير
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
Play
صالح المطلك - حلقة ١٢ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
Play
محمود التميمي - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-12
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
Play
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-12
بال 90
Play
بال 90
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
Play
من منطقة الشورجة الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-12
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
Play
الحلقة ١٢ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
Play
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
Play
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
اخترنا لك
اجتماع حكومي يناقش الاستعدادات للقمة العربية في بغداد
09:06 | 2025-03-13
القبض على 3 أشخاص من جماعة القربان في ذي قار
06:23 | 2025-03-13
الصحفي ليث محمد رضا يمنح العراقيين "درسًا" بدمائه.. "السلاح المرخص" منفلت ايضًا
04:39 | 2025-03-13
تحرير عائلة من رجل مخمور احتجزها تحت تهديد السلاح في ميسان
04:38 | 2025-03-13
بسبب سعر الامبير.. حملة اعتقالات شرق القناة ببغداد
03:04 | 2025-03-13
مع ضبط مخلفات حربية.. الاطاحة بتجار ومتشاجرين وأجانب بـ6 مناطق ببغداد
02:58 | 2025-03-13
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.