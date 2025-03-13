الأمم المتحدة تصدر تعليقاً حول "الاعتداءات" على عمال سوريين في العراق

وذكر بيان للبعثة، ورد لـ نيوز، أن "التقارير المتداولةُ حول وقوع هجماتٍ ضدّ عمّالٍ سوريين في العراق، تشكل مثارَ قلقٍ بالغ لدى بعثة لمساعدة (يونامي)".وأضاف، "إذ ترحب بالإدانةِ الصريحة الصادرةِ عن رئيس لهكذا اعتداءات، تُشيد بقرار تشكيل فريق أمني متخصّصٍ لملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات التي تمس كرامة الإنسان وتنتهك حقوقه، وما يمثله ذلك من مخالفة للقوانين العراقية النافذة".ودعت الجميع، إلى "الالتزام بالقانون، والتحلي بالحكمة، والابتعاد عن الكراهية، والمحافظة على الاستقرار ضمن عراق آمن متصالح مع ذاته ومحيطه".