إجراءات أمنية قرب السفارة السورية في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باتخاذ إجراءات أمنية قرب في تحسبا لتجمع أمامها.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوات حفظ القانون تتوجه الى منطقة لتأمين الحماية محيط السفارة السورية بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود مجاميع يحاولون التجمع امام السفارة".

وأضاف المصدر أنه "تم اتخاذ خطوة التأمين تحسباً من وقوع اي طارئ".

وكانت أنباء أشارت قبل أيام الى نية مواطنين التظاهر أمام سفارة دمشق في احتجاجا على ما يجري في الساحل السوري من استهداف لمدنيين.