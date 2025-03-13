قاتل الصحفي ليث محمد يسلم نفسه للقوات الأمنية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قاتل الصحفي ليث سلم نفسه قبل قليل الى القوات الأمنية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.وتعرض الصحفي رضا، يوم أمس الأربعاء، الى اطلاق نار خلال مشاجرة مع شخص كان يستقل سيارة مظللة في منطقة العرصات ببغداد.