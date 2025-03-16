واشنطن أشادت بحكومة السوداني.. من هي "ام حسين التي اعتقلتها القوات العراقية؟

نيوز – محلي

أم حسين الشيشانية هي زوجة القيادي البارز في تنظيم ، عبد الله مكي مصلح ، المعروف باسم "أبو خديجة".

وبعد مقتل زوجها في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية بالتنسيق مع القوات العراقية في 13 آذار 2025، تمكن جهاز المخابرات والقوات الأمنية العراقية من القبض على أم حسين الشيشانية في عملية أمنية في قضاء بمحافظة .

من هي ام حسين؟

وأشادت الأمريكية (سنتكوم) بدور القوات العراقية في هذه العملية، مشيرة إلى أن "أم حسين كانت عضواً ناشطاً" في تنظيم .

كما أفادت مصادر بأن قاضي جهاز المخابرات العراقي بدأ الإجراءات القضائية بحقها بعد اعتقالها.

وأظهرت صورة نادرة تم تداولها مؤخراً لأم حسين الشيشانية مع زوجها أبو خديجة، مما يسلط الضوء على دورها ونشاطها داخل التنظيم.

يُذكر أن مقتل أبو خديجة واعتقال أم حسين الشيشانية يشكلان ضربة موجعة لتنظيم ، ويعكسان التزام القوات العراقية والدولية بتفكيك شبكات التنظيم وضمان أمن واستقرار المنطقة.