بعد "مطاردات خطيرة لدورية مع عجلة حمل" واتهمها بطلب "رشوة".. بيان توضيحي من المرور (فيديو)

وقالت العامة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً فيديوياً لأحد سائقي المركبات وهو يرفض التوقف لدورية المرور ويتهمهم بتهم واهية ".وأضاف: "نعرض فيديو للحالة والتي رصدتها احدى الكاميرات والذي يوضح الحقيقة كيف ان صاحب المركبة لم يمتثل لمفرزة المرور العاملة على منع دخول مركبات الحمل في الاوقات المخصصة للمنع وانه هرب وقاد مركبته بتهور وبعدها حاول قطع الطريق على مركبة المرور وكاد ان يتسبب بأكثر من حادث مروري".وأضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفقاً لقانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩، وكذلك اقامة دعوى قضائية بحق صاحب المركبة بناء على ما ورد بالمقطع الفيديوي".