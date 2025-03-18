تفاصيل جريمة مقتل كابتن بحري في ميناء الفاو النفطي



نيوز ـ أمني





افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل كابت بحري في ميناء النفي على يد موظف في .





وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "المقتول من أقارب مسؤول حكومي كبير، وتم القاء القبض على الجاني قبل مغادرته ميناء النفطي".

وتابع، ان "القاتل أطلق من 5 الى 7 رصاصات على الكابتن داخل غرفته، دون ذكر تفاصيل أخرى عن الجريمة".

واعلنت ان مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل وضبط السلاح المستخدم، ( مسدس نوع HS) وتبين أن الجريمة وقعت بسبب خلافات شخصية في ميناء النفي.