قصف يستهدف ثلاث مناطق في العراق

وقال المصدر لـ نيوز، ان "القوات التركية قصفت جبال متينا وقرى كوهرز وبلافة في ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".وأضاف المصدر ان "القصف مازال مستمرا حتى الان"، مشيرا الى انه "سمعت أصوات طائرات تحلق في السماء".