اعتقال 3 اشخاص "يلعبون القمار" في احد مقاهي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان وتزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي تواصل الاجهزة الامنية الملحقة بقيادة العمليات بأسناد تشكيلات (قيادتي شرطة والرصافة) والجهات ذات العلاقة، واجبات تدقيق القاعات والشركات والمكاتب والمقاهي".وأضافت انه "تم غلق ثلاث شركات "للسياحة والسفر" ومعهدين اثنين "للتعليم" وتقديم الدروس الخصوصية غير مجازين ويمارسون عملهم بدون موافقات رسمية، وجاء ذلك وفق محضر غلق اصولي".وأشارت أيضا الى "اعتقال ثلاثة مخالفين يمارسون "لعبة القمار" في احدى المقاهي وبالجرم المشهود وذلك ضمن مناطق (الدورة، الوزيرية، الغدير، البتاويين) بجانبي والرصافة".