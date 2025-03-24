رسميا.. فتح باب تقديم طلبات نقل منتسبي الداخلية إلى قيادة حرس الحدود

وقال الناطق باسم الوزارة ميري، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالنظر الى كثرة الطلبات المقدمة من مختلف التشكيلات في الوزارة للنقل الى قيادة حرس الحدود بعد ان أصبحت جاذبة، تم تخصيص رابط الكتروني لتقديم طلبات النقل من خلال الاستمارة التي تم اعداها".وتابع، ان "الوزارة استثنت من ذلك الوحدات القتالية من بينها وشرطة الطاقة".