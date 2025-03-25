تفجير مسيطر عليه في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "سرية قيادة العمليات ستقوم، اليوم، بأجراء تفجير واتلاف مخلفات حربية (تحت السيطرة) في منطقة الجنوبية/ ارطاوي من الساعة 8 الى الساعة الـ9 صباحاً".