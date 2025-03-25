في الديوانية.. فض نزاع عشائري واعتقال 35 شخصا

أعلنت شرطة ، الثلاثاء، عن فض نزاع عشائري واعتقال 35 شخصا بسبب أرض زراعية.

وقالت الشرطة في بيان، "من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في عموم مناطق المحافظة، وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء ، وحال حصول مشاجرة على أرض زراعية استخدم فيها سلاح ناري (بندقية كلاشنكوف) في قرية الرفيع قرب خان لفتة بقضاء عفك مما أدى إلى تعرض شخص واحد للإصابة بمنطقة البطن".

وأضاف البيان أنه "على الفور وجه بتشكيل قوة للقبض على الأشخاص المعتدين بأمرة مدير قسم شرطة عفك فضلا عن عدد من الضباط والمنتسبين من شرطة عفك وسرية سوات والوحدة التكتيكية الخاصة، ولم تستمر المشاجرة سوى دقائق قليلة حتى تمكنت القوة المكلفة بتنفيذ الواجب من إلقاء القبض على 35 شخصت من المتشاجرين".

وتابع البيان أنه "تم ضبط ست عجلات نوع بيكب استخدمت في المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".