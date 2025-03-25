في البصرة.. كشف غموض جريمة إخفاء جثة مسنة

كشفت ، غموض جريمة إخفاء جثة مسنة في والقبض على الجناة.

وقالت الشرطة في بيان، "في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من كشف ملابسات جريمة إخفاء جثة امرأة مسنة ورميها في المياه الآسنة".

وأضاف البيان "بتاريخ 24 آذار 2025، وردت معلومات تفيد بوجود جثة ملفوفة بكيس بلاستيكي داخل حاوية نفايات مغلقة بالبراغي في منطقة الموفقية وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل متخصص بإشراف قائد شرطة ، وبمتابعة مباشرة من مدير إجرام وضابط شعبة إجرام البلدة".

ولفت البيان الى انه "بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات في مسرح الجريمة، تمكنت القوة الأمنية من التوصل إلى الجناة، حيث تم القبض على المتهمة (م. ص. ص.)، والتي اعترفت صراحة بأن الجثة تعود لامرأة مسنة كانت تعمل في منزلها منذ أكثر من عشر سنوات، وتعرضت لعدة جلطات دماغية أدت إلى وفاتها".

وتابع البيان "لعدم امتلاك الضحية مستمسكات رسمية، قررت المتهمة، بالاشتراك مع زوجها الهارب (ع. ك. ل.)، التخلص من الجثة بإخفائها داخل كيس بلاستيكي، ووضعها في حاوية نفايات، ومن ثم رميها في المياه الآسنة، وذلك لتجنب المساءلة القانونية".