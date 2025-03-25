مصرع منتسب أمني وانتحار طالب في بغداد

أفاد مصدر أمني، بمصرع منتسب أمني وانتحار طالب بحادثين منفصلين في .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "مصرع منتسب في فرقة الرد السريع داخل مقره في الدولي".

وفي حادث آخر، قال المصدر "انتحار طالب مدرسة تولد 2014 باسلوب شنق نفسه داخل منزله ضمن منطقة الأمين".