اعترف على جرائم 13 عاما.. بغداد تعتقل مطلوبًا بالارهاب للبصرة وميسان معظم ضحاياه نساء

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تمكنت دوريات قسم شرطة في جانب الرصافة من القاء القبض على المتهم (م.ق) المطلوب في قضايا مختلفة في محافظتي (ميسان) و(البصرة) وفق المادة (٤/ارهاب)"، مبينا انه "تم ضبط بحوزته مستمكات مزورة باسم مستعار يستخدمها لغرض التجوال في وبين المحافظات ".وأشار الى انه "تم التحقيق مع المتهم اعلاه واعترف صراحه بقيامه بعدة جرائم بالاشتراك مع والده واشخاص اخرين ومن تلك الجرائم مايلي :- في عام ٢٠٠٦ تم الاشتراك بقتل المدعوة (ح.ع) مع والده وعمه في منطقة العزير، ⁠في عام ٢٠١٣ تم الاشتراك بقتل المدعوة (و.ع) مع والده ببندقيه كلاشنكوف في منطقة الكرمة، ⁠في عام ٢٠١٨ تم الاشتراك بقتل المدعوة (و.ع) مع والده بواسطه بندقية كلاشنكوف بعد استدراجها الى منطقة بوب الشام ، ⁠في عام ٢٠١٩ تم الاشتراك بقتل المدعو (غ.ف) بالاشتراك مع والده وعمه في منطقة (كوت الزنين) في بعد إطلاق النار عليه بواسطة بندقية كلاشنكوف".وأضاف انه "⁠في عام ٢٠١٧ تم تسليب وقتل المجنى عليه (م.ج) بعد استئجاره بسيارته في منطقة صوب الهوير وتم إطلاق النار عليه بواسطة بندقية كلاشنكوف بالاشتراك مع المتهمين ن ووالده ق وبيع السياره الى احد الأشخاص بمبلغ ١٥ ورقه ورمي الجثة في الهور"، مشيرا الى ان "المجرم اعلاه اعترف صراحةً حول قيامه بتزوير البطاقة الموحدة العائدة له في وتوجد اخبارات بذلك في ".