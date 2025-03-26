انفجار "رمانة" على منزل بالزعفرانية وانتحار ثلاثينية في مدينة الصدر

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منزلا في تعرض لاستهداف يدوية تم رميها من قبل اشخاص اثنين ما اسفر عن اضرار مادية بواجهة المنزل دون اصابات تذكر".وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال المنفذين، وإيداعهم التوقيف لاغراض التحقيق".وفي سياق منفصل، قال المصدر ان "امرأة تولد 1991 أقدمت على الانتحار باسلوب شنق نفسها بواسطة حبل ملفوف على رقبتها داخل منزلها ضمن قطاع ٦٣ في ، فيما لم تعرف اسباب الانتحار".