وقال المصدر للسومرية نيوز، ان منزل قاضٍ في منطقة حي المعلمين بمحافظة تعرض للاستهداف بعبوة ناسفة.وأشار الى ان "الاضرار مادية فقط في المنزل وبعض المنازل المجاورة، فيما لم تعرف ملابسات وأسباب الحادثة حتى الان".ويتعرض قضاة ومحامون وضباط شرطة وعناصر انفاذ قانون لهجمات مختلفة بين الحين والأخر في بناء على نوع القضية التي يعملون عليها ومدى خطورة الأطراف المدانون في القضية.