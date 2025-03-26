بينهم دواعش.. القبض على 7 إرهابيين في ثلاث محافظات

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملياتٍ منفصلةٍ خلال كمائن محكمة ومداهمات على أماكن الارهابيين أسفرت عن إلقاء القبض على ( ٧ ) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة الرابعة من في مناطق متفرقة من المحافظات ( وكركوك ونينوى )".وتابعت، ان "بعض الذين تم القبض عليهم كانوا يعملون وينتمون إلى عصابات الإرهابية في مختلف صفوفها، وكذلك شاركوا في عدة هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية سابقاً".وأضافت، انه " تم تسليمهم المتهمين إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".