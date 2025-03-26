اعتقال 16 متسللا حاولوا تجاوز حدود العراق

أعلنت قيادة قوات الحدود، الأربعاء، عن اعتقال 16 متسللا حاولوا تجاوز حدود في .

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وقالت القيادة في بيان، "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، وفي عمليتين منفصلتين، تمكن ضمن الاولى من إلقاء القبض على (16) متسللا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأضاف البيان "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".