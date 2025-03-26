في بغداد.. اعتقال سفاح يقتل ضحاياه بمطرقة حديدية

أعلنت ، الخميس، عن اعتقال سفاح يقتل ضحاياه بمطرقة حديدية في .

وقالت الوزارة في بيان، "بعد ورود اخبار من احدى المواطنات عن وجود حادث خطف لأبنتها من قبل شخص معروف من قبلها حسب ادعائها ضمن منطقة (شاعورة) على الفور تم تشكيل فريق عمل من (قسم شرطة ومركز شرطة اكد) وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الأخرى حيث تم متابعة المراقبة والتحري وجمع المعلومات ليتم التوصل إلى المتهم والقبض عليه".

وأضاف البيان "تبين انه مطلوب بجرائم خطف وقتل متعددة وفق احكام المادة (421) حيث يعتبر المتهم من الأشخاص الخطرين والسفاحين حيث يستخدم المتهم (المطرقة الحديدية) بالقتل للعديد من جرائمه".

وكشف البيان أنه "لدى التحقيق مع المتهم اعترف بعدد من الجرائم وأبرزها حادث قتل المجنى عليه (ا) في منطقة (شاعورة وجدر) بواسطة (مطرقة) وتم ضبط المطرقة (اداة الجريمة)، وحادث قتل المجنى عليه (ن م س) يبلغ من العمر 70 عاما في منطقة النهروان بواسطة بلوكة بعد اغتصابه ورمي الجثة في الطمر الصحي في النهروان".

وتابع "حادث قتل المجنى عليه (ر ب ر) في ورميه في نهر ، وحادث قتل المجنى عليه صاحب تكتك بواسطة (مطرقة) وبالاشتراك مع متهم ثاني ورمي الجثة في مقبرة المسيح"، مشيرا الى "اشتراكه بحادث خطف فتاة من والتوجه بها الى منطقة (شاعورة وام جدر) وتم اخذ اعضائها البشرية الكلى وقتلها قبل شهر ونصف".