اعتقال شخصين بمقبرة بعد قتلهما كاسب بكركوك.. وواسطي يفقد حياته بقنبرة صدامية

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه في تمام الساعة 12:00 ليلاً تم الاعتداء بالسكاكين على المواطن ( امانج ) والذي يمتلك بسطية للموبايلات في شارع اطلس من قبل شخصين وعلى الفور وصلت دوريات مركز شرطة القورية وتم الاتصال بالقاضي الخفر واستحصال قرار قضائي بالقاء القبض والتحري على المتهمين".واضاف ان "قوة باشراف قائد شرطة تحركت وبامرة ضابط مركز شرطة القورية، تم القبض على المتهمين باقل من ساعة في احد المقابر قرب حادث الجريمة وضبط معهم اسلحة الجريمة".وفي سياق منفصل، افاد مصدر امني بـ"وفاة شاب من منطقة البتار في ، إثر انفجار قنبرة هاون من مخلفات النظام السابق، حيث كان الشاب يعمل في جمع السكراب، وعثر على القنبرة وقرر فتحها، مما أدى إلى الانفجار ووفاته".