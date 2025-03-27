استخبارات بالزي المدني ومنع الدراجات والخيول.. الخطة الأمنية للعيد في 11 نقطة



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الخطة الأمنية المرسومة لتأمين أيام عيد أصدرت قيادة ‏عمليات عدد من التوصيات والتعليمات الصادرة لتعزيز الأمن والاستقرار ‏والحفاظ على امن وسلامة المواطنين في عموم مناطق العاصمة".



واوضحت ان هذه التوصيات هي:

‏1.‏تأمين الحماية للمواطنين والعتبات ودور العبادة وكذلك الأماكن ‏العامة في (الأسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن ألعاب الأطفال) ‏وجميع المواقع التي تشهد أقبال وتجمعات ومنها "المقابر وأماكن الدفن" ‏خلال أيام عيد . ‏



‏2.‏تنفذ الخطة الأمنية بمراحل ومن خلال تواجد القادة والآمرين على رأس ‏قطعاتهم في كافة تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات والأجهزة ‏الاستخبارية الملحقة بها والاستمرار بعمليات البحث والتفتيش المناطقي ‏لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية.‏ وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الخطة الأمنية المرسومة لتأمين أيام عيد أصدرت قيادة ‏عمليات عدد من التوصيات والتعليمات الصادرة لتعزيز الأمن والاستقرار ‏والحفاظ على امن وسلامة المواطنين في عموم مناطق العاصمة".واوضحت ان هذه التوصيات هي:‏1.‏تأمين الحماية للمواطنين والعتبات ودور العبادة وكذلك الأماكن ‏العامة في (الأسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن ألعاب الأطفال) ‏وجميع المواقع التي تشهد أقبال وتجمعات ومنها "المقابر وأماكن الدفن" ‏خلال أيام عيد . ‏‏2.‏تنفذ الخطة الأمنية بمراحل ومن خلال تواجد القادة والآمرين على رأس ‏قطعاتهم في كافة تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات والأجهزة ‏الاستخبارية الملحقة بها والاستمرار بعمليات البحث والتفتيش المناطقي ‏لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية.‏

‏3.‏تم تهيئة (١٢) مقر مسيطر وذلك للإشراف المباشر على تطبيق الخطة ‏الأمنية ومعالجة الحالات الطارئة والمواقف الآنية بالتنسيق مع القطعات ‏الماسكة للأرض.‏



‏4.‏منع مرور الدراجات النارية بكافة أنواعها والعربات التي تجرها "الخيول" ‏في الأماكن المزدحمة والأسواق العامة وتدقيقها جيداً اذا وجبت الحاجة ‏لدخولها. ‏



‏5.‏‏متابعة إجراءات السلامة والأمن للفنادق والمطاعم ومدن الألعاب والكراجات ‏‏"ساحات وقوف العجلات" بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. ‏



‏6.‏نشر وتوزيع دوريات النجدة وفرق الإطفاء والإسعاف بالقرب من الأماكن ‏العامة والترفيهية لمعالجة الحالات الطارئة والفورية. ‏



‏7.‏نشر مفارز الاجهرة الاستخبارية بالزي المدني لمراقبة ومتابعة الظواهر ‏السلبية التي تسيئ إلى سمعة المجتمع واتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحق مرتكبيها. ‏



‏8.إجراء حملات التوعية والإرشاد للمواطنين من خلال أقسام وشعب الإعلام ‏والتوجيه المعنوي للقيادات بالتنسيق مع دوائر في ‏ "الشرطة المجتمعية - مكافحة الشائعات".‏



‏9.‏التأكيد على عدم قطع أي طريق رئيسي أو فرعي وفي الحالات الملحة للقطع ‏يكون بشكل وقتي وبعد استحصال موافقة مقر قيادتنا حصراً. ‏



‏10.‏ التأكيد على تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية للقنوات الفضائية والوكالات ‏الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى في تغطياتهم الميدانية خلال ايام عيد الفطر ‏المبارك.‏



11.الاتصال بالارقام الساخنة ادناه والخاصة بقيادة عمليات لإستقبال اية شكوى او الاخبار عن معلومات تخل بالأمن:



07730009708‬

07834887408



